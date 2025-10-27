Задержан бывший исполнительный директор Фонда муниципального развития

27.10.2025 22:36





Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали по факту злоупотребления служебными полномочиями бывшего исполнительного директора Фонда муниципального развития Грузии Давида Табидзе.



Об этом было заявлено на брифинге в Следственной службе Минфина Грузии.



По данным ведомства, по этому делу также были задержаны менеджер программы фонда и менеджер проекта той же службы, которые сотрудничали со следствием. Суд избрал им меру пресечения в виде залога.



«Как уже известно общественности, руководители ООО «Лаги Капитал» задержаны по факту мошеннического присвоения 9 365 801 лари, выделенных из Фонда муниципального развития на реабилитацию 30 детских садов, и легализации 1 211 000 лари незаконного дохода.



Следствие установило, что они располагали информацией, что требования ООО «Лаги Капитал» на аванс, представленные в период с июля 2023 года по май 2024 года были необоснованными и обеспечены лишь частично. Указанные лица, злоупотребив служебным положением, и чтобы отдать преимущество, несмотря на то, что аванс, полученный компанией в июле 2023 года, не был использован по целевому назначению, все-таки выдали в 2023-2024 годах ООО «Лаги Капитал» необоснованный аванс в размере 11 218 380 лари на реабилитацию детских садов, откуда руководство ООО «Лаги Капитал» мошенническим завладело 9 365 801 лари.



Расследование ведётся по части 1 статьи 332, частям 2 и 3 статьи 180, частям 2 и 3 статьи 194, и части 2 статьи 362 УК Грузии, которые в качестве наказания предусматривают лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.



Расследование продолжается в интенсивном режиме в целях установления других лиц, также участвовавших в преступлении, и соответствующего реагирования», - заявили в ведомстве.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





