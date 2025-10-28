Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Баннеры с грузинской тематикой были размещены в 170 местах Парижа


28.10.2025   10:38


Национальная администрация туризма Грузии проводит масштабную маркетинговую кампанию во Франции.

По сообщению Национальной администрации туризма, в рамках кампании баннеры о Грузии были установлены в 170 локациях возле станций парижского метро, ​​на центральных улицах и площадях города.

«На баннерах изображены места, представляющие туристический интерес в Грузии. Пассажиры метро и проезжающие мимо смогут ознакомиться с природой, культурой и историческими городами Грузии», — говорится в информации.


