Четыре случая зболевания чесоткой зафиксированы в одной из школ Тбилиси
31.10.2025 14:16
Сразу четыре случая заболевания зарегистрированы в государственной школе №45 в районе Авчала. СМИ об этом анонимно сообщили родители учащихся.
«Директор не реагирует. Провёл дезинфекцию чуть ли не Доместосом. Вызвали кого-то, кто якобы распылил дезинфицирующее средство. И через два часа возобновили учёбу. Когда при адекватной дезинфекции для этой процедуры нужно 48 часов», — говорят родители.
По их словам, с требованием отреагировать на вспышку заразного кожного заболевания они позвонили в Минобразования и Минздрав. Но в ведомствах им сказали, что ни о каком очаге чесотки не слышали, от дирекции школы ничего не поступало.
«А директор говорит нам, что не звонил, — рассказывают родители. — Мол, зачем звонить? Я звонил, говорит, в тбилисскую службу дезинфекции. И сегодня мы, родители, были в школе, при нас типа позвонил и пообещал, что проведут дезинфекцию. Но ничего не провели. Здоровье детей в опасности и никто не обращает на это внимание».
Чесотка проникает в верхний слой кожи и вызывает сильный зуд, который усиливается ночью. Появляется характерная сыпь в виде узелков и пузырьков. Заражение происходит при тесном контакте кожа-к-коже, а лечение включает использование специальных противопаразитарных препаратов.
