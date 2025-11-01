В течение последних 5 дней задержаны 29 участников акций

В течение последних 5 дней за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, в соответствии с Кодексом административных правонарушений Грузии, за незаконное перекрытие проезжей части проспекта Руставели сотрудниками правоохранительных органов Грузии было задержано 29 участников акций.



Указанную информацию распространяет МВД Грузии. «Участники акции не подчинились неоднократным призывам сотрудников Патрульной полиции, не совершать незаконных действий и не перекрывать проезжую часть – невзирая на небольшое количество людей, демонстранты вновь перекрыли проезжую часть и искусственно создали препятствие для передвижения автотранспорта. В очередной раз призываем участников акций воздержаться от совершения противозаконных действий, в противном случае, МВД Грузии будет действовать в рамках возложенного на него мандата, осуществит идентификацию всех правонарушителей и проведет в отношении них предусмотренные законом надлежащие меры»,- говорится в заявлении МВД Грузии.





