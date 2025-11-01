Бывшему замглавы Службы доходов заочно избрано содержание под стражей

01.11.2025 19:25





В качестве меры пресечения в отношении бывшего замглавы Службы доходов Минфина Грузии Владимира Хундадзе, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями избрано содержание под стражей.



Меру пресечения судья Тбилисского городского суда Ираклий Швангираде избрал заочно. Так как обвиняемый не находится на территории Грузии.



Как заявил в беседе с агентством «Интерпрессньюс» адвокат Зураб Табидзе, Тбилисский городской суд принял незаконное решение, которое сторона защиты намерена обжаловать. По его словам, Владимир Хундадзе выехал на лечение в Турцию около 15-20 дней назад, и при пересечении государственной границы никаких проблем не было. Адвокат также отметил, что Владимир Хундадзе даже не знал, что ему собираются предъявить обвинение.



«Суд неверно удовлетворил ходатайство стороны обвинения о содержании под стражей. Владимир Хундадзе выехал в Турцию на лечение. С его стороны не было никакого предварительного умысла скрыться, не явиться на судебный процесс или помешать следствию. Сам он не опрошен, он даже не знал о том, что ему собираются предъявить обвинение. Он без всяких препятствий пересек госграницу. Я представил суду справку из турецкого медицинского учреждения, которую суд не принял во внимание и счел, что она якобы поддельная и ненадежная»- заявил Зураб Табидзе.



По его словам, состояние здоровья его подзащитного находится в такой фазе, что 3 ноября он должен быть прооперирован, соответственно, он думает, что, скорее всего, пока у него не будет коммуникации со своим клиентом.



Напомним, что следствием было установлено, что бывшего замглавы Службы доходов Минфина Грузии связывало личное знакомство с Борисом Гогичаишвили, который вместе с сообщниками незаконно производил и хранил в Гори алкогольную продукцию – виски и водку, под товарными знаками известных зарубежных брендов.



По сведениям прокуратуры, с целью безопасного ввоза на территорию Грузии продукции, необходимой для изготовления алкогольных напитков, Б. Гогичаишвили обратился за помощью к Владимиру Хундадзе, в служебные полномочия которого входили контроль и надзор за таможенными процедурами.



Хундадзе постоянно давал Гогичаишвили указания по надлежащему ввозу продукции и растаможки, а также подсказывал, как должна быть осуществлена растаможка, чтобы не возникло угрозы во время прохождения таможенных процедур.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





