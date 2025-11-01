Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бывшему замглавы Службы доходов заочно избрано содержание под стражей


01.11.2025   19:25


В качестве меры пресечения в отношении бывшего замглавы Службы доходов Минфина Грузии Владимира Хундадзе, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями избрано содержание под стражей.

Меру пресечения судья Тбилисского городского суда Ираклий Швангираде избрал заочно. Так как обвиняемый не находится на территории Грузии.

Как заявил в беседе с агентством «Интерпрессньюс» адвокат Зураб Табидзе, Тбилисский городской суд принял незаконное решение, которое сторона защиты намерена обжаловать. По его словам, Владимир Хундадзе выехал на лечение в Турцию около 15-20 дней назад, и при пересечении государственной границы никаких проблем не было. Адвокат также отметил, что Владимир Хундадзе даже не знал, что ему собираются предъявить обвинение.

«Суд неверно удовлетворил ходатайство стороны обвинения о содержании под стражей. Владимир Хундадзе выехал в Турцию на лечение. С его стороны не было никакого предварительного умысла скрыться, не явиться на судебный процесс или помешать следствию. Сам он не опрошен, он даже не знал о том, что ему собираются предъявить обвинение. Он без всяких препятствий пересек госграницу. Я представил суду справку из турецкого медицинского учреждения, которую суд не принял во внимание и счел, что она якобы поддельная и ненадежная»- заявил Зураб Табидзе.

По его словам, состояние здоровья его подзащитного находится в такой фазе, что 3 ноября он должен быть прооперирован, соответственно, он думает, что, скорее всего, пока у него не будет коммуникации со своим клиентом.

Напомним, что следствием было установлено, что бывшего замглавы Службы доходов Минфина Грузии связывало личное знакомство с Борисом Гогичаишвили, который вместе с сообщниками незаконно производил и хранил в Гори алкогольную продукцию – виски и водку, под товарными знаками известных зарубежных брендов.

По сведениям прокуратуры, с целью безопасного ввоза на территорию Грузии продукции, необходимой для изготовления алкогольных напитков, Б. Гогичаишвили обратился за помощью к Владимиру Хундадзе, в служебные полномочия которого входили контроль и надзор за таможенными процедурами.

Хундадзе постоянно давал Гогичаишвили указания по надлежащему ввозу продукции и растаможки, а также подсказывал, как должна быть осуществлена растаможка, чтобы не возникло угрозы во время прохождения таможенных процедур.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна