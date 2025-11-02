|
Предъявлено обвинение лицу, с особой жестокостью убившему 2 собак
02.11.2025 19:42
Прокуратура предъявила обвинение лицу, убившему с особой жестокостью двух собак. Информацию об этом распространяет прокуратура.
«По фактам жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель, прокуратура предъявила обвинение одному лицу.
Расследование, проведенное Министерством ВД, установило, что 31 октября и 1 ноября обвиняемый в городе Кварели с особой жестокостью убил двух собак.
Задержанному предъявлено обвинение по статье 259, ч. 3 Уголовного кодекса Грузии (истязание или жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель - 2 эпизода), которая в качестве меры наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Прокуратура в установленные законом сроки внесет в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде лишения свободы», - говорится в информации.
