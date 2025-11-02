В Грузии демонстранта впервые задержали за «перекрытие дороги» по уголовной статье

Задержанному 31 октября демонстранту Зурабу Ментешашвили грозит уголовная ответственность и до одного года лишения свободы за «перекрытие дороги» на проспекте Руставели в Тбилиси.



Ментешашвили уже был задержан по тому же основанию 24 октября и провёл пять дней под административным арестом.



Согласно поправкам, принятым правящей партией «Грузинская мечта» 16 октября, повторное «перекрытие дороги» в течение года после административного наказания влечёт уголовную ответственность.



«31 октября 2025 года сотрудники МВД задержали гражданина Зураба Ментешашвили, который подозревается в повторном перекрытии дороги во время протестной акции. Этот же человек был задержан 24 октября 2025 года за аналогичное правонарушение и получил административный арест сроком на семь дней. В связи с повторным совершением деяния начато расследование по статье 347, часть первая, Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нарушение порядка проведения собраний или манифестаций», – заявили в МВД.



За пять дней – с 27 по 31 октября – были в административном порядке задержаны 29 участников акции на проспекте Руставели.



В МВД сообщили, что они «не подчинились неоднократным требованиям представителей патрульной полиции» и, «несмотря на малочисленность, вновь перекрыли проспект Руставели, искусственно затруднив движение транспорта».



31 октября международная правозащитная организация Amnesty International выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с «серьёзным усилением репрессий» со стороны властей Грузии.



В опубликованном заявлении Amnesty говорится, что в стране происходит «подавление послевыборных протестов» после событий 4 октября.



Amnesty отмечает, что законодательные изменения направлены на подавление мирных протестов и противоречат международным стандартам в области прав человека.



«Мирные акции протеста – в том числе с перекрытием дорог, ношением масок или установкой временных сооружений – не должны караться рейдами на дома или лишением свободы», – заявила организация.



1 ноября стал 339-м днём непрерывных протестов, которые начались 28 ноября 2024 года – после заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции страны.





