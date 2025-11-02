В Батуми произошла перестрелка -— пули попали в припаркованный автомобиль

В Батуми, на улице Мачавариани, минувшей ночью произошла стрельба. По словам очевидцев, на месте дважды раздались выстрелы.



Одна из пуль попала в автомобиль, припаркованный во дворе. В результате инцидента никто не пострадал, однако, как сообщили местные жители, в момент стрельбы во дворе находились несколько человек.



«Когда это произошло, я была во дворе с ребёнком около десяти минут. К счастью, мы остались живы», — рассказала одна из местных жительниц.



Причины и мотивы произошедшего пока неизвестны. На месте работали сотрудники полиции. Если Министерство внутренних дел предоставит дополнительные сведения, материал будет обновлён.





