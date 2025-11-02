|
|
|
В Батуми произошла перестрелка -— пули попали в припаркованный автомобиль
02.11.2025 20:17
В Батуми, на улице Мачавариани, минувшей ночью произошла стрельба. По словам очевидцев, на месте дважды раздались выстрелы.
Одна из пуль попала в автомобиль, припаркованный во дворе. В результате инцидента никто не пострадал, однако, как сообщили местные жители, в момент стрельбы во дворе находились несколько человек.
«Когда это произошло, я была во дворе с ребёнком около десяти минут. К счастью, мы остались живы», — рассказала одна из местных жительниц.
Причины и мотивы произошедшего пока неизвестны. На месте работали сотрудники полиции. Если Министерство внутренних дел предоставит дополнительные сведения, материал будет обновлён.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна