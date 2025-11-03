Из Грузии выдворен 121 иностранный гражданин

03.11.2025 11:35





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии при тесной координации с соответствующими подразделениями министерства депортировали из Грузии 121 иностранного гражданина.



По информации МВД, в ходе комплексных мероприятий, проведённых в прошлом месяце, из страны были выдворены граждане Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Ирака, Египта, Ливана, Марокко, Филиппин, Иордании, Бангладеш, Чада, Кот-д’Ивуара, Румынии, России, Нигерии и других стран — всего 121 человек.



По их же данным, в соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам было запрещено въезжать в страну.



«Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без правовых оснований, и осуществление их выдворения из Грузии», — говорится в сообщении МВД.







