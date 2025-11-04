Врач Георгий Ахобадзе заявляет о нападении на него у аэропорта

По заявлению врача Георгия Ахобадзе, на него напали у аэропорта.



Как он заявляет на видео, опубликованном в соцсети, применившие к нему насилие люди представились сотрудниками полиции.



«Черный Прадо последней модели увязался от аэропорта и преградил дорогу такси. Из машины выскочили какие-то типы, мол, мы из полиции и проводится мероприятие - открыли дверь и расправились со мной физически. Это были типы, присланные друзьями Лаши Басландзе, либо сами они. Это террористы, посреди дороги, посреди города подрезали машину такси , представились полицейскими и начали применять физическое насилие. Конечно, никто это не расследует», - заявил Георгий Ахобадзе.





