Врач Георгий Ахобадзе заявляет о нападении на него у аэропорта


04.11.2025   10:54


По заявлению врача Георгия Ахобадзе, на него напали у аэропорта.

Как он заявляет на видео, опубликованном в соцсети, применившие к нему насилие люди представились сотрудниками полиции.

«Черный Прадо последней модели увязался от аэропорта и преградил дорогу такси. Из машины выскочили какие-то типы, мол, мы из полиции и проводится мероприятие - открыли дверь и расправились со мной физически. Это были типы, присланные друзьями Лаши Басландзе, либо сами они. Это террористы, посреди дороги, посреди города подрезали машину такси , представились полицейскими и начали применять физическое насилие. Конечно, никто это не расследует», - заявил Георгий Ахобадзе.


