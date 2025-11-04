Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Несколько школ закрыты в Грузии из-за случаев чесотки


04.11.2025   11:24


В Тбилиси и Зугдиди несколько школ и детских садов закрыты из-за выявленных случаев чесотки.

По сообщения от родителей, заразное паразитарное кожное заболевание выявлено в 45-ой, 106-ой, 115-ой, 179-ой, 180-ой государственных школах, а также в 16-ом и 89-ом детских садах. Официально Минздрав и Минобразования пока не делали заявлений, поэтому молчание вызывает настороженность у родителей. Или действительно, случаев пока немного, но в социальных сетях пишут, что это может быть попытка замолчать проблему.

В октябре педиатр Инга Мамучишвили обращала внимание на большое число подобных случаев. В один из дней к ней обратились сразу трое пациентов с диагнозом чесотка.


