Несколько школ закрыты в Грузии из-за случаев чесотки

04.11.2025 11:24





В Тбилиси и Зугдиди несколько школ и детских садов закрыты из-за выявленных случаев чесотки.



По сообщения от родителей, заразное паразитарное кожное заболевание выявлено в 45-ой, 106-ой, 115-ой, 179-ой, 180-ой государственных школах, а также в 16-ом и 89-ом детских садах. Официально Минздрав и Минобразования пока не делали заявлений, поэтому молчание вызывает настороженность у родителей. Или действительно, случаев пока немного, но в социальных сетях пишут, что это может быть попытка замолчать проблему.



В октябре педиатр Инга Мамучишвили обращала внимание на большое число подобных случаев. В один из дней к ней обратились сразу трое пациентов с диагнозом чесотка.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





