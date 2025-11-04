В Тбилиси врачи скорой помощи спасли мужчину с остановкой сердца

04.11.2025 16:48





В столице врачи скорой помощи сумели реанимировать мужчину, у которого остановилось сердце.



Mужчина средних лет находился дома с внуком, когда почувствовал дискомфорт в груди. Он сам позвонил по номеру 112, вызвав скорую помощь.



На место прибыла бригада №0431 четвёртой районной службы Тбилиси. У пациента наблюдалась боль в грудной клетке, ранее подобных симптомов не было.



Как рассказал врач Александр Джобинашвили, ЭКГ показала стенокардию и аритмию. Во время оказания помощи мужчина внезапно потерял сознание — сердце остановилось, зафиксирована фибрилляция.



Бригада немедленно начала реанимационные действия по протоколу, подключив пациента к монитору.

В результате слаженных действий врачей сердцебиение и дыхание были восстановлены.



Мужчину доставили в одну из тбилисских клиник в стабильном состоянии и с восстановленными жизненными функциями.



Врач подчеркнул профессионализм своей команды — младшего врача Якоба Тодуа и водителя скорой Сосо Макаришвили.



Александр Джобинашвили работает врачом скорой помощи уже 35 лет и имеет множество благодарных пациентов. Благодаря профессионализму его бригады №0431 сегодня удалось спасти ещё одну жизнь.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





