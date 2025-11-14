|
Агентство продовольствия зафиксировало 173 нарушения в объектах питания возле школ Грузии
14.11.2025 15:08
Национальное агентство продовольствия Грузии зафиксировало 173 нарушения по итогам проверок точек питания, расположенных вблизи школ.
«В текущем году проведено 6 тысяч государственных контролей, выявлено 173 нарушения, среди которых преобладают факты реализации просроченных продуктов питания, нарушения правил этикирования и деятельность без регистрации», – заявили в ведомстве.
Под проверки попадали пекарни, а также магазины, которые часто посещают школьники. Инспекторы оценивали санитарно-гигиеническое состояние объектов, условия хранения и реализации продуктов питания, сроки реализации и другие требования безопасности пищевой продукции.
Агентство призывает граждан обращаться на горячую линию Минсельхоза по номеру 15 01, если в магазинах они заметят подозрительные продукты питания или нарушения.
