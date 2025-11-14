15 ноября будет ограничено движение транспорта на улицах вокруг «Динамо Арены»

В связи с запланированным футбольным матчем между сборными Грузии и Испании 15 ноября движение автотранспорта и общественного транспорта вблизи «Динамо Арены» будет поэтапно и частично ограничено.



Ограничения будут действовать с 10:00 до 00:00, в течение этого времени движение будет запрещено на улицах Георгия Цабадзе, Давида Кипиани, Славы Метревели, а также на проспекте Акакия Церетели.



Проезд будет возможен по улицам Тевдоре Мгвдели, Абастумани, Михаила Цинамдзгвришвили, по проспекту Тамар Мепе, а также по улицам Арчила Курдиани, Шоты Иаманидзе и Мурмана Лебанидзе.



На этот период временно изменятся маршруты общественного транспорта.



Автобусы: N384, N386, N311, N320, N315, N327, N306, N308 и N381 будут двигаться от проспекта Церетели в направлении улицы Кутаисской, после чего продолжат движение через мост Вахушти Багратиони, площадь Саакадзе, проспект Константина Гамсахурдия, улицу Георгия Миротадзе, проспект Пекина и вновь соединятся с плошадью Героев через проспект Константина Гамсахурдия.



От площади Героев автобусы N320, N327, N386, N381, N315 и N384 будут обслуживать пассажиров по установленному маршруту через проспект Тамара Мепе, а автобусы N306, N308 и N311 будут двигаться по существующей схеме через Варазисхеви.



Маршрутки: N541, N551, N536 и N431 от проспекта Церетели будут двигаться в направлении улицы Кутаисской и соединяться с площадью Саакашвили.



N541 через улицу Георгия Миротадзе соединяется с проспектом Константина Гамсахурдия и от площади Героев движется по установленной схеме.



N551 через улицу Георгия Миротадзе соединяется с проспектом Пекина и следует по установленному маршруту.



N536 через улицу Георгия Миротадзе соединяется с проспектом Гамсахурдия, после чего от площади Героев движется на проспект Тамара Мепе по установленной схеме.



N431 движется от площади Саакашвили по улице Шартавa, после чего продолжает движение по установленному маршруту.



На обратном направлении указанный общественный транспорт соединяется с проспектом Церетели аналогичными маршрутами.



Маршрутка N476 будет двигаться от улицы Жюли Шартавa через площадь Саакадзе и улицу Георгия Миротадзе, соединяясь с проспектами Пекина и Константина Гамсахурдия, а от проспекта Тамар Мепе продолжит движение по установленной схеме; на обратном направлении маршрутка будет использовать аналогичный маршрут.



N504 завершает движение у станции метро «Церетели», а N538 при движении в направлении площади станции использует левый берег реки Мтквари, соединяется с улицей Генерала Квинитадзе, проспектом Тамар Мепе и затем следует по установленной схеме.



На обратном направлении маршрутка N538 соединяется с левым берегом Мтквари от проспекта Тамар Мепе и продолжает движение в направлении станции метро «Дидубе» по установленной схеме.





