В Тбилиси начали вешать новогоднюю иллюминацию


14.11.2025   17:24


В столице продолжается установка новогодних иллюминаций. Конструкции и световые гирлянды установлены на улице Бориса Пайчадзе и проспекте Григола Робакидзе.

С работами, проходящими в Дигомском массиве, ознакомился директор ООО «Тбилсервис групп» Георгий Папава.

«По поручению мэрии Тбилиси установка новогодних украшений будет полностью осуществлён по всему городу. В каждом районе выбраны улицы, где оптимально и технически возможно разместить иллюминации, чтобы создать новогоднее настроение для жителей и гостей столицы», — отметил Георгий Папава.

Иллюминации и декорации будут установлены в десяти районах Тбилиси — на около 90 улицах и примерно 30 скверах. В монтажных работах ежедневно задействованы около 190 сотрудников «Тбилсервис групп» и соответствующая спецтехника.


