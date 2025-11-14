В Тбилиси начали вешать новогоднюю иллюминацию

В столице продолжается установка новогодних иллюминаций. Конструкции и световые гирлянды установлены на улице Бориса Пайчадзе и проспекте Григола Робакидзе.



С работами, проходящими в Дигомском массиве, ознакомился директор ООО «Тбилсервис групп» Георгий Папава.



«По поручению мэрии Тбилиси установка новогодних украшений будет полностью осуществлён по всему городу. В каждом районе выбраны улицы, где оптимально и технически возможно разместить иллюминации, чтобы создать новогоднее настроение для жителей и гостей столицы», — отметил Георгий Папава.



Иллюминации и декорации будут установлены в десяти районах Тбилиси — на около 90 улицах и примерно 30 скверах. В монтажных работах ежедневно задействованы около 190 сотрудников «Тбилсервис групп» и соответствующая спецтехника.





