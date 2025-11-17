На территории Грузии наблюдается повышенная концентрация твердых частиц в атмосферном воздухе

17.11.2025 13:53





«На территории Грузии до сих пор фиксируется повышенная концентрация твёрдых частиц (PM10 и PM2.5) в атмосферном воздухе, что обусловлено переносом пыльных масс из пустынь с юга страны», — об этом сообщается в информации, распространённой Национальным агентством охраны окружающей среды.



По сообщению агентства, по сравнению с предыдущими днями трансграничное загрязнение атмосферного воздуха несколько ослабло.



«Процесс зависит от синоптической ситуации. Снижение показателей твёрдых частиц продолжится в ближайшие дни», — отмечается в сообщении.



Государственное агентство по охране окружающей среды при Министерстве защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии осуществляет непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха.



Любой заинтересованный человек может ознакомиться с информацией о состоянии качества воздуха, а также получить рекомендации на портале качества атмосферного воздуха www.air.gov.ge в разделе «Рекомендации».



Отмечается, что рост концентрации твёрдых частиц (PM10 и PM2.5) в атмосферном воздухе Грузии фиксируется с 6 ноября.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





