На территории Грузии наблюдается повышенная концентрация твердых частиц в атмосферном воздухе
17.11.2025 13:53
«На территории Грузии до сих пор фиксируется повышенная концентрация твёрдых частиц (PM10 и PM2.5) в атмосферном воздухе, что обусловлено переносом пыльных масс из пустынь с юга страны», — об этом сообщается в информации, распространённой Национальным агентством охраны окружающей среды.
По сообщению агентства, по сравнению с предыдущими днями трансграничное загрязнение атмосферного воздуха несколько ослабло.
«Процесс зависит от синоптической ситуации. Снижение показателей твёрдых частиц продолжится в ближайшие дни», — отмечается в сообщении.
Государственное агентство по охране окружающей среды при Министерстве защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии осуществляет непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха.
Любой заинтересованный человек может ознакомиться с информацией о состоянии качества воздуха, а также получить рекомендации на портале качества атмосферного воздуха www.air.gov.ge в разделе «Рекомендации».
Отмечается, что рост концентрации твёрдых частиц (PM10 и PM2.5) в атмосферном воздухе Грузии фиксируется с 6 ноября.
