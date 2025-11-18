Минздрав: В Грузию поступил инсулин датской компании Novo Nordisk

Инсулин, произведённый датской компанией Novo Nordisk, уже находится в Грузии, соответственно лечение детей с диабетом 1-го типа препаратом «Новорапид» вновь доступно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии.



По информации ведомства, пациенты могут самостоятельно выбрать — вернуться к прежней схеме и снова использовать «Новорапид» либо продолжить лечение его аналогом, «Апидрой», производимой французской компанией Sanofi Aventis. Возможность выбора предоставлена и тем, кто изначально пользовался «Апидрой».



По словам министра здравоохранения, ведомство сделало всё возможное, чтобы «Новорапид» как можно быстрее вновь стал доступен в Грузии.



Как отметил Михаил Сарджвеладзе, активная коммуникация с компанией Novo Nordisk продолжается, чтобы в будущем избежать аналогичных осложнений.



«Из-за проблем, возникших на производственном заводе, Novo Nordisk не смогла своевременно поставить Грузии заранее закупленное лекарство. Тем не менее дефицита инсулина в стране не было, и бенефициары продолжили лечение аналогом «Новорапида» — «Апидрой»», — говорится в сообщении Минздрава.





