Мэрия Батуми продолжает снимать брусчатку на городских улицах и заменять ее асфальтобетонным покрытием

19.11.2025 11:57





Согласно проекту бюджета Батуми на 2026 год, брусчатку снимут еще на 15 улицах. На эти работы в будущем году предусмотрено 3 230 163 лари.



В 2026-2027 годах демонтаж брусчатки и укладка асфальтобетона запланированы на следующих улицах:



Деметре Таовдадебули, Лука Асатиани, Важа-Пшавела, 26 Мая, Давид Клидиашвили, Коте Марджанишвили, Харитон Ахвледиани, Стефане Зубалашвили, Александрэ Казбеги, Хаидар Абашидзе, Иордан Метаксас, Селим Химшиашвили, Эквтиме Такаишвили, Михаил Лермонтов и Мурад Хиникадзе.



«Проект рассчитан на несколько лет. Общий бюджет составляет 6 126 910 лари», — говорится в проекте бюджета

[из них 3 230 263 лари — в 2026 году, оставшиеся 2 896 648 лари — в 2027 году].



В 2026 году также должны завершить снятие брусчатки на улицах Руставели и Гогебашвили, однако некоторые улицы с брусчаткой в Батуми все же сохранятся

(в основном проспект Мемед Абашидзе).



Обсуждение необходимости «решения вопроса» брусчаточных улиц мэрия начала в 2016 году, а активный демонтаж стартовал в 2022 году.





