«Сакаэронавигация» планирует провести новое исследование зоны безопасности Батумского аэропорта
19.11.2025 12:36
Государственная компания «Сакаэронавигация» планирует провести новое исследование, чтобы определить, как должна измениться зона безопасности на территории, прилегающей к Батумскому аэропорту, сообщает телеграм-канал «Батумчик».
Одной из целей исследования станет разработка «адаптированных поверхностей ограничения препятствий, включая высотное зонирование» для Международного аэропорта Батуми. Это должно обеспечить безопасность полетов и одновременно создать более гибкие условия для развития городской среды.
«Сакаэронавигация» уже объявила тендер на проведение авиационного исследования, которое включает модификацию существующих поверхностей ограничения препятствий (OLS), разработку адаптированных OLS и определение максимально допустимых высот объектов внутри защитной зоны аэродрома Батуми.
OLS — это ограничительные поверхности, которые определяют допустимые высоты объектов вокруг аэропорта. Здания, деревья, столбы или другие конструкции, выходящие за эти параметры, считаются препятствием и могут создавать угрозу для авиации.
OLS определяет, где и какой максимальной высоты может быть объект, чтобы не мешать взлету и посадке самолетов.
По техническому заданию, существующие правила безопасности и география аэропорта ограничивают использование прилегающих территорий.
В аэропорту Батуми самолеты взлетают и садятся только со стороны моря. Специальная защитная зона серьезно сдерживает развитие города.
Карта также должна учитывать требования к безопасным высотам для существующих или предлагаемых инструментальных схем захода на посадку, кроме тех OLS, которые менять невозможно из-за ограничений стандарта ICAO (Приложение 14 к Чикагской конвенции).
После завершения исследования его результаты будут представлены Агентству гражданской авиации Грузии для рассмотрения и утверждения. Затем новые данные могут быть интегрированы в план урбанистического развития Батуми.
Это станет основой для выдачи разрешений на строительство и безопасного управления развитием прилегающих к аэропорту территорий.
Прием предложений начинается 7 декабря 2025 года и завершится 12 декабря.
Ориентировочная стоимость закупки: 623 356 лари (без НДС).
Срок выполнения работ — 7 месяцев.
Напомним, что допустимые высотные ограничения вокруг аэропортов основаны на требованиях Приложения 14 Чикагской конвенции 1944 года, участником которой является Грузия.
В Батуми уже существуют здания, высота которых превышает допустимые параметры для безопасных полетов — СМИ писали об этом еще в 2018 году.
