Четыре человека арестованы за мошенническое хищение государственных средств

19.11.2025 14:53





По данным Следственной службы Министерства финансов, четыре человека были арестованы за мошенническое хищение государственных средств в особо крупном размере, пособничество и подстрекательство к мошенничеству, а также изготовление и использование поддельных официальных документов.



«Следствием установлено, что задержанные лица, руководители ООО «Строительная компания № 1», выиграли тендер, объявленный Грузинским техническим университетом в 2020 году, который предусматривал полную реконструкцию Профессионального колледжа Технического университета, расположенного в муниципалитете Самтредия. Общая стоимость тендера составила 6 632 130 лари.



Компания получила контракт на выполнение работ на сумму 3 432 520 лари, однако работы не были выполнены в полном объеме, и договор был расторгнут.



Следствием также установлено, что представители строительной компании при содействии сотрудников проверяющего органа мошенническим путем присвоили 661 163 лари, выделенных на проект, путем подготовки и использования поддельной документации», — говорится в заявлении.



Расследование ведётся по статьям 180, части 3, 25–180, части 3 и 362, части 2 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.



Следственная служба продолжает интенсивные следственные действия для установления других возможных участников преступления и полного раскрытия преступной схемы. Любые факты причинения ущерба государственному бюджету будут строго пресекаться.





