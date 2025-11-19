Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Четыре человека арестованы за мошенническое хищение государственных средств


19.11.2025   14:53


По данным Следственной службы Министерства финансов, четыре человека были арестованы за мошенническое хищение государственных средств в особо крупном размере, пособничество и подстрекательство к мошенничеству, а также изготовление и использование поддельных официальных документов.

«Следствием установлено, что задержанные лица, руководители ООО «Строительная компания № 1», выиграли тендер, объявленный Грузинским техническим университетом в 2020 году, который предусматривал полную реконструкцию Профессионального колледжа Технического университета, расположенного в муниципалитете Самтредия. Общая стоимость тендера составила 6 632 130 лари.

Компания получила контракт на выполнение работ на сумму 3 432 520 лари, однако работы не были выполнены в полном объеме, и договор был расторгнут.

Следствием также установлено, что представители строительной компании при содействии сотрудников проверяющего органа мошенническим путем присвоили 661 163 лари, выделенных на проект, путем подготовки и использования поддельной документации», — говорится в заявлении.

Расследование ведётся по статьям 180, части 3, 25–180, части 3 и 362, части 2 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.

Следственная служба продолжает интенсивные следственные действия для установления других возможных участников преступления и полного раскрытия преступной схемы. Любые факты причинения ущерба государственному бюджету будут строго пресекаться.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна