Новогодние мероприятия в Батуми обойдутся бюджету в более чем 1 млн лари

19.11.2025





Культурный центр Батуми объявил два тендера на организацию новогодних мероприятий общей стоимостью 349 943 лари.



Отдельно управление благоустройства мэрии опубликовало тендер на 976 060 лари для оформления города световыми конструкциями на праздничные дни.



Что касается гонораров участников новогодней программы, мэрия, как обычно, будет выплачивать их без тендера, в упрощенном порядке.



Кто именно будет выступать и какие гонорары они получат — пока неизвестно. Однако в городском бюджете предусмотрено минимум 425 000 лари на эти выплаты.



Если все предусмотренные суммы будут полностью освоены, то расходы Батуми на новогодние мероприятия за период с 25 декабря по 7 января составят в общей сложности 1 751 000 лари.

При этом не исключено, что эта сумма еще вырастет: на опубликованной культурным центром карте с локациями мероприятий отмечен и каток на проспекте Мемеда Абашидзе.



В культурном центре пояснили изданию «Батумели», что окончательное решение по катку будет принято в конце ноября: сейчас детали согласовываются с Ледовым дворцом Батуми.



Где пройдут праздничные мероприятия?



Из тендерной документации культурного центра следует, что основное праздничное действие мэрия планирует провести на Европейской площади и на прилегающих участках улиц:

• проспект Мемеда Абашидзе

(от улицы Тавдадебули до улицы Звиада Гамсахурдия)

• начало улицы Бараташвили

(от Абашидзе до Мелашвили)



Тендер №1 на 124 462 лари



Победитель должен обеспечить:

• выставочные пространства (прилавки)

• точки питания (киоски)

• зоны питания (столы и скамейки)

• оформление «уголка Санты»

• шатер для технического персонала

• оформление уличного аллеи

• транспортное обслуживание

• поставку дождевиков

• и другие услуги (подробности указаны в техзадании)



Тендер №2 на 225 481 лари



Подрядчик обязан обеспечить:

• обслуживание LED-экраном

• DJ-пульт с LED-экраном

• шатры

• биотуалеты

• оформление сцены

• работа с конфетти и блестящими бумажными зарядами

• пиротехническое шоу

• DJ-концерты, кейтеринг

• гитарный комбик и электропианино

• звуковое сопровождение и охрана

• уличные обогреватели для сцены

• прокладку кабель-канала и интернет-рекламу



Прием заявок по обоим тендерам стартовал 17 ноября 2025 года и завершится 28 ноября.



Тендер на праздничную иллюминацию — 976 060 лари



Прием заявок по тендеру на установку новогодней ели и световых элементов мэрии завершится 19 ноября.



На установку и разбор новогодней ели и праздничного освещения мэрия Батуми потратит 976 тысяч лари.



В 130 метрах от места установки главной елки в одном из скверов уже несколько дней отключено наружное освещение.

Именно там, у этой локации, вот уже 357-й день проходят непрерывные проевропейские протесты.

Из-за темноты участники вынуждены собираться на противоположной, освещенной стороне — у здания правительства Аджарии.





