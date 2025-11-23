В Зугдиди, в результате пожара в жилом доме, погиб мужчина

23.11.2025 18:18





В селе Орулу Зугдидского района, в результате пожара в жилом доме, погиб мужчина.



По существующей информации, скончался мужчина в возрасте 92 лет.



По сводкам МВД, по факту ведется следствие по статье 188-й УК Грузии.





