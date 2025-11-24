В Тбилиси продолжаются проблемы с загрязнением воздуха

На прошлой неделе ситуация, казалось, стала улучшаться, но сегодня в городе снова фиксируется вредное для уязвимых групп качество воздуха (132 AQI), а концентрация частиц PM 2,5 в 9,6 раз выше рекомендаций ВОЗ.



По прогнозам портала IQ Air, всю эту неделю в столице будет среднее качество воздуха (63–59 AQI). Вероятная причина — это распространение пылевых масс с юга и юго-востока, но Агентство окружающей среды пока не делало никаких заявлений по этому поводу.



Традиционно напомним про рекомендации специалистов во время повышенного загрязнения воздуха:



▪️ Избегать длительного пребывания на улице и носить маску

▪️ Закрыть окна в помещениях

▪️ Использовать очистители воздуха

▪️ Уделять особое внимание людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей и астматикам



Мониторить качество воздуха не только в столице, но и по всей Грузии можно на портале IQ Air или на сайте агентства по охране окружающей среды.





