|
В оккупированном Джавском районе потушили два крупных очага пожара
24.11.2025 21:53
В оккупированном Джавском районе потушили два крупных очага пожара. Возгорание сухостоя в селах Накреба, Замтарети и Саритата ликвидировали более 60-ти сотрудники де-факто МЧС Цхинвальского региона.
Пока растения продолжают тлеть в труднодоступном месте лесного массива над селом Саритата. Работы по ликвидации пожара продолжат 25 ноября, поскольку в темное время это сделать невозможно, отметили в де-факто ведомстве.
Напомним, пожары в Джавском районе были зафиксированы 21 ноября в селах Морго, Эрцо и Кози. Спасателям удалось остановить распространение огня на дома. К тушению возгорания готовы были присоединиться и местные жители.