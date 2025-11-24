В оккупированном Джавском районе потушили два крупных очага пожара

В оккупированном Джавском районе потушили два крупных очага пожара. Возгорание сухостоя в селах Накреба, Замтарети и Саритата ликвидировали более 60-ти сотрудники де-факто МЧС Цхинвальского региона.



Пока растения продолжают тлеть в труднодоступном месте лесного массива над селом Саритата. Работы по ликвидации пожара продолжат 25 ноября, поскольку в темное время это сделать невозможно, отметили в де-факто ведомстве.



Напомним, пожары в Джавском районе были зафиксированы 21 ноября в селах Морго, Эрцо и Кози. Спасателям удалось остановить распространение огня на дома. К тушению возгорания готовы были присоединиться и местные жители.





