Пострадавшие от оползневых процессов жители Гверки и Хемагали в Харагаули просят помощи

️До сих пор 113 пострадавшим семьям неизвестна сумма компенсационных выплат, а также то, когда они получат причитающуюся им помощь.



"У нас нет никакой информации, и мы находимся в режиме ожидания", - говорит пострадавший от оползня Маради Гелашвили, "чтобы не гадать по слухам, представители властей должны предоставить нам информацию.



Оползень движется не так быстро, как летом. Однако трещины на домах мы заметили недавно и в тех местах, которые геологи не сочли опасной зоной».



Медиа "Мой Харагаули" сообщает, что неизвестно на каком этапе находится в Агентстве по делам перемещенных лиц, эко-мигрантов вопрос о выплате компенсаций населению, пострадавшему от оползня в Гверке и Хемагали.



Оползневые процессы начались в июне этого года.







