|
|
|
В Батуми полицейского осудили условно за ДТП в нетрезвом состоянии
15.12.2025 00:06
В Батуми суд освободил из зала заседаний полицейского, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, по своей вине совершил ДТП и причинил пассажиру другого автомобиля тяжкие, опасные для жизни телесные повреждения.
После оглашения приговора полицейский не провел в тюрьме ни одного дня. Решение городского суда Батуми оставили в силе Апелляционный и Верховный суды Грузии.
Полицейский М.Т. фактически находился под стражей лишь в период с 6 апреля по 31 октября 2024 года - в то время, когда его дело рассматривалось в суде и он имел статус обвиняемого.
Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 5 апреля 2024 года в одном из сел Аджарии.
Как установил суд, автомобилем марки Jeep Grand Cherokee Laredo в состоянии алкогольного опьянения управлял младший инспектор Департамента охранной полиции МВД Грузии по Аджарии М.Т. Он не обеспечил безопасное управление транспортным средством, нарушил требования статей 21, 31 и 33 Закона Грузии «О дорожном движении» и столкнулся с автомобилем Audi Q5, которым управлял А.К. В результате пассажир Audi Q5 - В.К. - получил тяжкие телесные повреждения, представляющие угрозу для жизни. Об этом говорится в определении Верховного суда от 18 ноября 2025 года.
31 октября 2024 года городской суд Батуми признал полицейского виновным по части 5 статьи 275 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее тяжкий вред здоровью, совершенное в состоянии алкогольного опьянения). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.
К осужденному был применен Закон «Об амнистии», в результате чего окончательный срок наказания был определен в размере 4 лет и 2 месяцев лишения свободы.
При этом в срок наказания было зачтено время задержания и содержания под стражей с 6 апреля по 31 октября 2024 года, после чего М.Т. был немедленно освобожден прямо в зале суда.
Решением апелляционного Кутаиси суда от 27 мая 2025 года приговор Батумского городского суда был оставлен без изменений.
Прокуратура требовала назначения более строгого наказания и обжаловала решение в вышестоящих инстанциях, однако Верховный суд признал кассационную жалобу прокуратуры недопустимой.
Окончательное решение приняли судьи Верховного суда Мераб Габинашвили (председатель), Нино Сандодзе и Леван Тевзадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна