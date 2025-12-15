В Батуми полицейского осудили условно за ДТП в нетрезвом состоянии

15.12.2025 00:06





В Батуми суд освободил из зала заседаний полицейского, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, по своей вине совершил ДТП и причинил пассажиру другого автомобиля тяжкие, опасные для жизни телесные повреждения.



После оглашения приговора полицейский не провел в тюрьме ни одного дня. Решение городского суда Батуми оставили в силе Апелляционный и Верховный суды Грузии.



Полицейский М.Т. фактически находился под стражей лишь в период с 6 апреля по 31 октября 2024 года - в то время, когда его дело рассматривалось в суде и он имел статус обвиняемого.



Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 5 апреля 2024 года в одном из сел Аджарии.



Как установил суд, автомобилем марки Jeep Grand Cherokee Laredo в состоянии алкогольного опьянения управлял младший инспектор Департамента охранной полиции МВД Грузии по Аджарии М.Т. Он не обеспечил безопасное управление транспортным средством, нарушил требования статей 21, 31 и 33 Закона Грузии «О дорожном движении» и столкнулся с автомобилем Audi Q5, которым управлял А.К. В результате пассажир Audi Q5 - В.К. - получил тяжкие телесные повреждения, представляющие угрозу для жизни. Об этом говорится в определении Верховного суда от 18 ноября 2025 года.



31 октября 2024 года городской суд Батуми признал полицейского виновным по части 5 статьи 275 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее тяжкий вред здоровью, совершенное в состоянии алкогольного опьянения). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.



К осужденному был применен Закон «Об амнистии», в результате чего окончательный срок наказания был определен в размере 4 лет и 2 месяцев лишения свободы.



При этом в срок наказания было зачтено время задержания и содержания под стражей с 6 апреля по 31 октября 2024 года, после чего М.Т. был немедленно освобожден прямо в зале суда.



Решением апелляционного Кутаиси суда от 27 мая 2025 года приговор Батумского городского суда был оставлен без изменений.



Прокуратура требовала назначения более строгого наказания и обжаловала решение в вышестоящих инстанциях, однако Верховный суд признал кассационную жалобу прокуратуры недопустимой.



Окончательное решение приняли судьи Верховного суда Мераб Габинашвили (председатель), Нино Сандодзе и Леван Тевзадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





