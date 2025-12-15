Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В муниципалитетах Хуло и Шуахеви ведутся работы по очистке дорог от снега


15.12.2025   00:12


В муниципалитетах Хуло и Шуахеви активно продолжаются работы по очистке от снежного покрова дорог, соединяющих населенные пункты с административными центрами, а также внутренних сельских дорог.

В работах задействована специальная техника Департамента автомобильных дорог Аджарии. На данный момент движение высокопроходимого транспорта не ограничено.

Департамент автомобильных дорог Аджарии призывает водителей использовать зимние шины, а при необходимости - противоскользящие цепи, чтобы обеспечить безопасное передвижение в зимних условиях.


