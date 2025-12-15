В муниципалитетах Хуло и Шуахеви ведутся работы по очистке дорог от снега

15.12.2025 00:12





В муниципалитетах Хуло и Шуахеви активно продолжаются работы по очистке от снежного покрова дорог, соединяющих населенные пункты с административными центрами, а также внутренних сельских дорог.



В работах задействована специальная техника Департамента автомобильных дорог Аджарии. На данный момент движение высокопроходимого транспорта не ограничено.



Департамент автомобильных дорог Аджарии призывает водителей использовать зимние шины, а при необходимости - противоскользящие цепи, чтобы обеспечить безопасное передвижение в зимних условиях.





