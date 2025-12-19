Миграционная служба задержала 32 иностранных гражданина

В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальную иммиграционную проверку.



На основании полученной информации в рамках проверки сотрудники департамента провели инспекцию конкретных мест с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



В результате комплексной проверки были задержаны 32 иностранных гражданина. Среди них граждане Китая, Индии, Непала, Пакистана и Кубы.



«Установлено, что задержанные находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.



В настоящее время задержанные находятся во временном центре размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их высылке из страны.



Департамент миграции регулярно проводит специальный иммиграционный контроль для обеспечения эффективного соблюдения Закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»», - говорится в сообщении Департамента миграции МВД.





