Официальный шоурум Ferrari открылся в Тбилиси

20.12.2025 11:10





В Тбилиси открылся официальный шоурум Ferrari. Официальным партнером компании является Nazar Group, обладающая 46-летним опытом предоставления надежного и высококачественного обслуживания клиентам Ferrari. В рамках новой корпоративной идентичности Ferrari создано новое клиентоориентированное пространство, призванное улучшить опыт владения Ferrari в Грузии и сочетающее в себе наследие бренда, сообщество и органичное взаимодействие физического и цифрового миров.



Гости смогут эксклюзивно увидеть новый Ferrari 849 Testarossa – впечатляющий пример производительности и инженерного мастерства, который еще раз подчеркивает неизменную приверженность Ferrari инновациям и совершенству дизайна. На мероприятии присутствовали Али Назар, владелец Nazar Group, и Рено де Паоли, глава Ferrari Europe & Africa, что подтверждает стратегическую роль нового автосалона в регионе и большой потенциал грузинского рынка автомобилей премиум-класса и высокопроизводительных автомобилей.



Участие в церемонии открытия шоурума Ferrari также приняли премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе и министром экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.



Премьер-министр подчеркнул важность выхода флагмана автомобильного мира на грузинский рынок и отметил, что это еще одно подтверждение стабильной и привлекательной деловой среды в Грузии.



«Вероятно, если бы кто-то 15-20 лет назад сказал, что в Грузии откроется центр Ferrari, никто бы не поверил, но сегодня это сбывшийся факт. Хочу поздравить всех с этим днем. Это знак того, что страна развивается, развивается экономика страны. Мы гордимся тем, что у нас есть благоприятная среда для инвестиций и экономической активности, и сегодняшний день — тому подтверждение — тот факт, что Ferrari пришла в Грузию. Ferrari — флагман автомобильной промышленности, настоящий лидер, эталон итальянского качества. Мы гордимся тем, что Ferrari сегодня в нашей стране», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Премьер-министр выразил особую благодарность президенту Ferrari по Европе и Африке Рено де Поли и основателю Nazar Holding Али Назару и пожелал им успехов.



На мероприятии к гостям также обратились мэр Тбилиси Каха Каладзе, основатель Nazar Holding Али Назар, президент Ferrari по Европе и Африке Рено де Поли и генеральный директор Ferrari Tbilisi Тамар Сахишвили.



«Сегодня мы не просто открываем выставочный зал, мы подтверждаем наше обещание сочетать вневременные ценности Ferrari с современным, тщательным и персонализированным сервисом. Тбилиси заслуживает впечатлений от Ferrari на самом высоком уровне»,- отметил Али Назар, владелец Nazar Group.



«С открытием Ferrari Tbilisi мы еще больше укрепляем свои позиции в регионе, сотрудничая с партнером, который разделяет наши стандарты и видение. Клиенты смогут ощутить превосходство бренда не только в автомобилях, но и в каждом взаимодействии», - заявил Рено Де Паоли.







