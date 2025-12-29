С 1 января водителей в Грузии начнут штрафовать за шумные машины

С 1 января 2026 года в Грузии вступают в силу новые правила, предусматривающие административные штрафы за превышение уровня шума при эксплуатации автомобилей. Соответствующие нормы закрепили в постановлении правительства от 25 декабря.



Согласно документу, в ночное время – с 23:00 до 08:00 – в населенных пунктах максимальный допустимый уровень шума от транспортного средства не должен превышать 80 децибел. Контроль за соблюдением требований будут осуществлять уполномоченные сотрудники МВД Грузии с помощью откалиброванных и сертифицированных портативных приборов.



Порядок процедуры будет определен отдельным распоряжением министра внутренних дел.



В случае превышения водителю назначат штраф в размере 100 лари ($38). При повторном нарушении сумма увеличится до 200 лари ($75), а при следующем – до 300 лари ($111).



Это уже не первая попытка властей борьбы с громкими автомобилями. Закон о наказании водителей за превышение допустимого уровня шума парламент Грузии принял еще осенью 2023 года. Одновременно с июля 2025 года в стране ужесточили санкции за самовольный тюнинг выхлопных систем. Машины с модифицированными глушителями начали массово эвакуировать на штрафстоянки, что вызвало большой протест автовладельцев. Тогда власти согласились на консультации и принятие менее жестких законодательных рамок.



