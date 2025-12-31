Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В районе кортов в Ваке, произошло убийство


31.12.2025   19:38


В Тбилиси, в районе кортов в Ваке, произошло убийство. Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии, сообщив, что на месте продолжаются следственные действия.

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса Грузии:

статья 236 – незаконное приобретение, хранение и ношение оружия;

статья 108 – умышленное убийство.

Другие подробности на данный момент не разглашаются.


