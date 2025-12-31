|
В районе кортов в Ваке, произошло убийство
31.12.2025 19:38
В Тбилиси, в районе кортов в Ваке, произошло убийство. Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии, сообщив, что на месте продолжаются следственные действия.
Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса Грузии:
статья 236 – незаконное приобретение, хранение и ношение оружия;
статья 108 – умышленное убийство.
Другие подробности на данный момент не разглашаются.
