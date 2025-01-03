

Еще два высокопоставленных американских конгрессмена поддержали санкции против Иванишвили

03.01.2025 21:30





Члены Палаты представителей Конгресса США Джерри Коннолли (демократ от штата Вирджиния) и Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо) приветствуют решение о введении санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



«Под руководством Иванишвили «Грузинская мечта» приблизила Грузию к российской модели однопартийного авторитаризма, приняв закон об иностранных агентах, развязав насилие против протестующих и приостановив переговоры о вступлении в Европейский союз», — говорится в их совместном заявлении.



Они полагают, что США должны продолжать привлекать к ответственности тех, кто подавляет демократические устремления грузинского народа, в том числе посредством дополнительных санкций.



Конноли является председателем комитета по надзору и реформам – одного из самых влиятельных и могущественных в Палате представителей. Тернер возглавляет спецкомитет по разведке, а также руководит делегацией США в Парламентской ассамблее НАТО. Он посещал Грузию с рабочим визитом в августе 2024 года.



Ранее введение санкции против Иванишвили также приветствовал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.



Между тем, Хельсинская комиссия США под руководством конгрессмена-республиканца Джо Уилсона отметила свою роль в задействовании ограничений.



Минфин США ввел санкции против Бидзины Иванишвили 27 декабря. Самый богатый и влиятельный человек Грузии попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Теперь всем физическим и юридическим лицам США запрещено вести с ним дела. Активы Иванишвили в Штатах заморозили. Также американское казначейство запретило любые операции, связанные с судом миллиардера против Credit Suisse в Сингапуре. Сейчас там решается вопрос о размере компенсации швейцарского банка Иванишвили.



Европейские страны и США начали вводить санкции против представителей грузинской власти из-за жестокого подавления протестов. Они касаются выступлений против закона об иноагентах весной 2024 года, а также митингов из-за заморозки переговоров о вступлении Грузии в ЕС, которые продолжаются уже месяц.



Новости-Грузия

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