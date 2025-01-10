

Парламентские группы Бундестага: Мы осуждаем решение „Грузинской мечты“ по прекращению усилий для начала диалога по членству в Евросоюзе

10.01.2025 13:25





Мы осуждаем решение „Грузинской мечты“ по прекращению усилий для начала диалога по членству в Евросоюзе, что противоречит её предвыборным обещаниям, - об этом говорится в заявлении в связи с акциями протеста, проходящими в Грузии, распространенном пресс-спикером парламентской группы по внешней политике „Свободной демократической партии“ Ульрихом Лехте, пресс-спикером парламентской группы по внешней политике „Христианско-Демократического союза“ (CDU) и „Христианско-Социального союза“ (CSU) Юргена Хардта, пресс-спикером парламентской группы по внешней политике парламентской группы Социально-Демократической партии Нильсом Шмидтом и пресс-спикером парламентской группы по внешней политике парламентской группы альянса 90/Зеленые Деборой Дюринг.



Согласно заявлению, указанное решение „Грузинской мечты“ является уходом от внешней политики всех предыдущих правительств Грузии, а также устремлений абсолютного большинства грузинского населения по европейской интеграции.



Как отмечают депутат, акции протеста, проходящие в Грузии, достигли критической точки. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Несколько сотен человек были арестованы, и большинство из них говорит о насилии и нечеловечном отношении со стороны сил безопасности.



„На национальном уровне въезд в страну уже запрещен в отношении 9 основных ответственных лиц. Мы приветствуем тот факт, что двухсторонние отношения претерпевают испытание, и уже приостановлено большое число мероприятий по поддержке. Мы повторно заявляем о твердой поддержке легитимных европейских устремлений грузинского народа в отношении движения к благополучию и демократии. Мы твердо поддерживаем демократию в Грузии и продолжим оказывать помощь гражданскому обществу Грузии, чтобы вернуть страну на демократический и европейский путь. Сейчас С целью восстановления демократических принципов необходимы плюралистические процессы, по завершению которых могут быть проведены свободные и справедливые парламентские выборы“, - говорится в заявлении.





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