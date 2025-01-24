

Бадри Джапаридзе: «Грузинская мечта» не смогла понять, что имеет дело со свободным обществом

24.01.2025 11:27





Автократические, репрессивные режимы всегда, в первую очередь, наступают на представителей сферы искусства. В 1930-е годы, когда бушевал большевистский террор, главным объектом нападок были именно деятели искусства, потому что эта сфера не может существовать без свободы, - заявил в программе «Свободная студия» на «Палитраньюс» один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе в связи с сегодняшней манифестацией актеров.



По словам Бадри Джапаридзе, деятели искусства - это те люди, которые не смирятся с существованием в стране политических заключенных.



«Неудивительно, что те люди, которые больше всего ценят величайшую ценность под названием свобода, находятся на переднем крае этого мирного протеста. Надо сказать, что автократические, репрессивные режимы всегда, в первую очередь, наступают на представителей искусства.



В 1930-е годы, когда бушевал большевистский террор, главным объектом нападок были именно деятели искусства, потому что эта сфера не может существовать без свободы, соответственно, неудивительно, что эти люди, большинство из которых родились в свободной Грузии, будут апологетами свободы, европейского будущего страны, потому что европейское будущее подразумевает именно свободную Грузию, процветающую, сильную и мирную Грузию. Это люди, которые не смирятся с существованием политических заключенных в нашей стране», - сказал Джапаридзе.



По его словам, «Грузинская мечта» не поняла, что имеет дело со свободным обществом, и эта свобода для нее непонятна, потому что вся вертикаль построена на подчинении одному человеку.



«Когда в стране уже два месяца идет протест, охвативший города, а «Грузинская мечта» отвечает на протест еще большей агрессией и злобой, это подтверждает только одно - это сформировавшийся авторитарный режим, который думает, что может запугать людей своей жестокостью, что остановит протесты своими жестокими нападениями, и не может понять, почему такая жестокость повлечет больший протест. «Грузинская мечта» не смогла понять, что имеет дело со свободным обществом, с людьми, которые стремились к свободе, а достигнув свободы, они будут бороться за ее сохранение и не уступят.



Это непонятно для «Грузинской мечты», потому что она построена не на принципе свободы, а на принципе подчинения, вся ее вертикаль построена на подчинении одному человеку.



С одной стороны - свободное общество, люди, которые считают свободу главной ценностью, которые мирно борются за свободу страны, а с другой - власть, которая опирается исключительно на силу и подчинение.



Между этими двумя сторонами не может быть согласия до тех пор, пока власть, которая в руках одного человека, не поймет, что не сможет продолжать де-факто управлять страной таким образом», - сказал Джапаридзе.





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