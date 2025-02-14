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Ломджария: Завтра мы пройдем маршем от площади Европы до площади Свободы, чтобы сказать нет российскому авторитаризму
14.02.2025 16:07
Завтра мы пройдем маршем от площади Европы до площади Свободы, чтобы сказать "нет" российскому авторитаризму, поддержать узников режима и показать друг другу и всему миру единство и непримиримость к диктаторским законам, - заявила основатель гражданской платформы «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария, говоря об акции, анонсированной на 15 февраля.
Как отметила Нино Ломджария, «Грузинская мечта» однопартийно и в ускоренном порядке приняла антиконституционные поправки.
«Как известно, за последние несколько недель «Грузинская мечта» однопартийно, в ускоренном порядке, приняла антиконституционные поправки в закон «О свободе слова и выражения» и Кодекс об административных правонарушениях. Реально можно сказать, что этими изменениями запретили важные аспекты права на собрания и выражение. Однако это не может нас напугать, поскольку причина всех этих действий — террор, стремление запугать общество, чтобы у него не было желания пользоваться своими конституционными и международно признанными правами. Поэтому единодушие, солидарность и единство очень важны.
Завтра мы пройдем маршем от площади Европы до площади Свободы, чтобы сказать "нет" российскому авторитаризму, поддержать узников режима и показать друг другу и всему миру единство и непримиримость к диктаторским законам», - отметила Ломджария.
Для справки, 15 февраля в столице запланирована масштабная акция при участии общественных групп, неправительственного сектора и граждан. Акция начнется в 18:00 на площади Европы, ее участники пройдут маршем к площади Свободы.
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