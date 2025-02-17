

Посол Евросоюза: Мы продолжаем призывать к немедленному освобождению Мзии Амаглобели

17.02.2025 21:37





Сегодня налицо попытка заставить замолчать голоса, выражающие противоположное мнение, и в то же время оставить безнаказанными тех, кто применяет насилие в отношении журналистов. Это - неприемлемо. В стране, стремящейся стать членом Евросоюза, это не должно происходить, - указанное заявление в своем выступлении на мероприятии „Приз Евросоюза в журналистике“ сделал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



В своем выступлении он также говорил об учредителе изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели и отметил, что она является символом смелости и непримиримой борьбы за справедливость.



По словам посла, в Евросоюзе очень переживают по поводу состояния здоровья Мзии Амаглобели и продолжают призывать власти к ее немедленному освобождению.



«Для меня большая честь, и мне очень приятно, что мне предоставлена возможность приветствовать всех вас и вместе с вами отпраздновать 13-ую церемонию вручения приза Евросоюза в журналистике. Это не только церемония награждения, но и возможность отметить ту фундаментальную роль, которые исполняют журналисты в деле поддержки демократии, защиты прав человека и донесения правды до общества.



Однако, мы не можем закрыть глаза на ту реальность, на фоне которой проходит сегодняшняя церемония. Для журналистов ситуация, сложившаяся в Грузии, является очень тяжелой. Среда становится все более враждебной; угрозы и насилие, с которыми они сталкиваются каждый день, увеличиваются. Сегодня не время для праздника, однако, именно в такое время мы должны проявить твердость перед нашими обязательствами – уважать и защищать независимую журналистику.



Сегодня налицо попытка заставить замолчать голоса, выражающие противоположное мнение, и в то же время оставить безнаказанными тех, кто применяет насилие в отношении журналистов. Это - неприемлемо. В стране, стремящейся стать членом Евросоюза, это не должно происходить.



В это сложное время мы должны выразить глубокое уважение и неуклонную солидарность с теми журналистами, операторами, фотографами и медиа-менеджерами, кто продолжает свою деятельности, несмотря на растущую опасность. Они находятся на передовой линии защитников демократии, и их мужество нуждается в нашей полной поддержке. Терпеть это нельзя, и это не та Грузия, в которую мы верим.



Сегодня я хочу сказать несколько слов об одном из таких журналистов – Мзии Амаглобели. Уже 37-ой день, как она проводит акцию голодовки. Это акт удивительной смелости и целеустремленности с ее стороны. Сегодня Мзия является символом смелости и непримиримой борьбы за справедливость. Она передает чаяния всех незаконно заключенных. Мы очень переживаем за состояние ее здоровья, и уверяю вас, мы продолжим призывать власти к ее немедленному освобождению – [Давайте, поприветствуем Мзию и всех задержанных]



Несмотря на трудности, которые нас ждут, наша поддержка и верность независимым СМИ в Грузии остается непоколебимой. Это не только приоритет, это – факт.



В течение многих лет мы верили, что главной задачей была поддержка профессиональной журналистики в Грузии. Именно для развития качественной, этической журналистики и медиа-среды и был учрежден этот приз. Сегодня мы уже знаем, что он значит больше. Он служит защите фундаментальных прав в Грузии, свободе слова и свободе выражения.



И в конце, сегодня, когда журналистика стоит перед беспрецедентными трудностями, в очередной раз подтверждаем свою верность и поддержку СМИ. Не время опускать руки, наоборот, мы должны удвоить попытки»,- заявил Герчинский.





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