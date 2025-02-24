

На совместном заседании комитетов ПА ОБСЕ обсудили вопрос Грузии

24.02.2025 15:31





Парламентские выборы 2024 года и ситуация в Грузии стали основными темами совместного заседания трех комитетов Парламентской ассамблеи ОБСЕ 21 февраля. Несколько членов выразили обеспокоенность состоянием демократии в Грузии, предполагаемыми фальсификациями выборов и репрессиями.



Конгрессмен США Джо Уилсон решительно осудил последние парламентские выборы в Грузии и власти «Грузинской мечты». В своем выступлении Уилсон говорил о важности поддержания свободных и справедливых выборов в регионе ОБСЕ. В этом контексте он заявил: «наибольшую обеспокоенность вызывают фальсифицированные выборы, проведенные в Грузии в октябре, и последовавшая за этим тревожная тенденция репрессий». Он заявил: «де-факто режим «Грузинской мечты» в Тбилиси нарушает свои обязательства перед ОБСЕ по проведению справедливых и свободных выборов».



Уилсон призвал своих коллег «настаивать на проведении новых выборов и отказаться от регулярных отношений с диктатурой «Грузинской мечты» до тех пор, пока они не выполнят требования». Он также отметил, что «фактически сегодняшняя делегация «Грузинской мечты» является нелегитимной и не была избрана на честных и свободных выборах, как это определили наблюдатели в масштабах мира».



Председатель парламентского Комитета «Грузинской мечты» по внешним связям и глава грузинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николоз Самхарадзе заявил, что выборы в Грузии были прозрачными и «проходили в политически плюралистической среде». По его словам, электронные технологии обеспечили честность выборов. «Мы глубоко обеспокоены давлением, оказываемым на миссию БДИПЧ/ОБСЕ со стороны определенных политических групп, целью которого было повлиять на содержание итогового отчета», — заявил Самхарадзе. Он обвинил Джо Уилсона в избирательной критике. «Господин Уилсон, если бы вы были честны в своей речи, то вы бы осудили т.н. выборы в оккупированной Абхазии», — сказал он. Самхарадзе подчеркнул незаконную оккупацию Россией территорий Грузии и осудил поддерживаемые Москвой т.н. «президентские выборы» в Абхазии. «Проведенные в оккупированной Абхазии т.н. президентские выборы представляют собой вопиющее нарушение международного права и очередную попытку нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии», — добавил он, раскритиковав Запад за то, что он не осудил выборы.



Еще один представитель «Грузинской мечты», председатель Комитета по европейской интеграции Леван Махашвили, напомнил о прошлом опыте Грузии с Россией, включая конфликты 1990 и 2008 годов, а также продолжающуюся оккупацию исторических регионов Грузии. Защищая внешнеполитический выбор Грузии, Махашвили заявил, что недавние события подтвердили правильность принятых страной решений, добавив: «несмотря на то, что на нас навешивали всевозможные ярлыки, мы действовали только для того, чтобы выжить». «Текущие события вокруг агрессии России против Украины указывают только на одно: мы приняли правильное решение».





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