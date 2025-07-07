Бокучава: Темная история с Рижвадзе должна стать уроком для всех сторонников «Мечты»

07.07.2025 18:16





Темная история с Торнике Рижвадзе должна стать уроком и основанием для протрезвления всех «коцев» (сторонников грузинской «Мечты» - ред. ), вы все – винтики в предательской системе Иванишвили, и эта тьма обязательно доберется и до вас, - об этом в социальной сети пишет председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, «версия с попыткой самоубийства Рижвадзе выдумана».



«Темная история с Торнике Рижвадзе («версия с попыткой самоубийства Рижвадзе явно выдумана») должна стать уроком и основанием для протрезвления всех «коцев», будь то министр или прокурор, пропагандист или бизнесмен, вы все – винтики в предательской системе Иванишвили, и эта тьма доберется и до вас, обязательно доберется. Некоторые арестуют, некоторых заставят бежать из страны (кому не повезет, вас настигнет Оханашвили и при помощи Гаиашвили, вы спецрейсом «Аирзена» вновь окажетесь в Грузии. Не всем же везет как Гахария?!) Сложно говорить, и да, некоторых из вас доведут до самоубийства, а некоторые из вас просто исчезнут. Пусть никто не забывает, что этот человек делал в России 90-х. Как он пришел к власти. Человеческая жизнь для него не стоит и гроша, тому пример то, как он переступил через труп 10-месячней Барбаре Рафелянц, особенно жизнь тех, кого он купил. ОН же считает, что ваше тело и душа принадлежат только ему. Это и есть сделка с дьяволом. Ваш хозяин любит немецких авторов, прочтите «Фауста», ребята. Прочтите, а потом говорите, пока мы, все вместе, можем покончить с этим земным адом в этой стране. Пока вы не остались одни в Судный день. Свободу политзаключенным! Победа будет за нами!»- пишет Бокучава.





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