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Прокуратура предъявила обвинение бизнесмену Георгию Рамишвили


07.07.2025   18:14


Бизнесмену Георгию Рамишвили предъявлено обвинение в незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщила прокуратура Грузии.

Согласно первоначальному отчету, обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

«Проведенное Министерством внутренних дел расследование установило, что 6 июля в ходе сканирования в терминале вылета Тбилисского международного аэропорта у обвиняемого был обнаружен зарегистрированный с правом владения пистолет WALTHER PPK/S калибра 9 мм с кобурой и 7 патронами калибра 9 мм, которые он незаконно носил с собой.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого. Задержанному предъявлено обвинение по статье 236, части 4 (незаконное ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении прокуратуры.


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