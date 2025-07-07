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Прокуратура предъявила обвинение бизнесмену Георгию Рамишвили
07.07.2025 18:14
Бизнесмену Георгию Рамишвили предъявлено обвинение в незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщила прокуратура Грузии.
Согласно первоначальному отчету, обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
«Проведенное Министерством внутренних дел расследование установило, что 6 июля в ходе сканирования в терминале вылета Тбилисского международного аэропорта у обвиняемого был обнаружен зарегистрированный с правом владения пистолет WALTHER PPK/S калибра 9 мм с кобурой и 7 патронами калибра 9 мм, которые он незаконно носил с собой.
В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого. Задержанному предъявлено обвинение по статье 236, части 4 (незаконное ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении прокуратуры.
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