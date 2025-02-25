

АМЮГ подала в суд иск о признании Мзии Амаглобели потерпевшей

25.02.2025 15:00





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ/GYLA) подала в суд иск о признании основательницы онлайн-изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзии Амаглобели потерпевшей.



Как известно общественности, в Специальной следственной службе ведется расследование уголовного дела, которое касается инцидента, произошедшего 12 января 2025 года в Управлении полиции Аджарии. Бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с Мзией Амаглобели со стороны начальника Батумского городского управления полиции и сотрудников этого же управления.



Как указывает АМЮГ, процесс ареста Мзии Амаглобели был жестоким и незаконным, поскольку сопровождался физическим насилием. Именно из-за этого она получила повреждения, что подтверждено заключением медицинской экспертизы.



«После задержания по уголовному делу Мзия Амаглобели подверглась жестокому обращению со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе во дворе и здании полицейского участка. Прежде чем доставить ее в здание полиции, Ираклий Дгебуадзе неоднократно оскорблял ее во дворе и угрожал возбудить против нее уголовное дело. В отделении Дгебуадзе несколько раз пытался применить к ней физическую силу. Другим сотрудникам полиции удалось удержать Ираклия Дгебуадзе и вывести его из комнаты. Когда при одно из попыток, он вошел в комнату, он плюнул в лицо Мзии Агамхолебели. Также, в соответствии с его приказом, Мзии Амаглобели в течение определенного периода времени не предоставлялась возможность пить воду и удовлетворять другие основные потребности. Мзия Амаглобели периодически просила связать ее с адвокатами, однако ее просьбы игнорировались. В то же время адвокаты в течение примерно 3 часов безуспешно пытались войти в полицейский участок и встретиться с Мзией Амаглобели», — сообщили в АМЮГ.



По данным АМЮГ, Мзия Амаглобели является потерпевшей так как в день ее задержания экспертом Бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули была проведена медицинская экспертиза, и согласно заключению у Мзии Амаглобели были обнаружены кровоподтеки на левом плече. Эти травмы вызваны применением твердого тупого предмета.



«В результате изучения материалов дела установлено, что имеются правовые основания для признания Мзии Амаглобели потерпевшей. Мы уже неоднократно обращались с этим заявлением в прокуратуру, однако, несмотря на установленные законом сроки, до сих пор не получили письменного отказа в признании нас потерпевшими. По данному факту мы также подали жалобу в Генеральную прокуратуру. До сих пор мы не получили надлежащего ответа на жалобу.



В связи с этим 24 февраля 2025 года Ассоциация молодых юристов Грузии подала жалобу в Тбилисский городской суд с просьбой признать Мзию Амаглобели потерпевшей по вышеуказанному делу. Статус потерпевшего даст ей возможность реализовать права, предусмотренные Процессуальным кодексом», — отмечают в организации.





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