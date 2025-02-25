

Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ООН и выступила в Совете по правам человека

25.02.2025 19:12





Министр иностранных дел «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Женеве 24 февраля и выступила с речью на 58-й сессии Совета ООН по правам человека. В пресс-релизе МИД Грузии говорится, что в ходе визита Бочоришвили обсуждались такие вопросы, как участие Грузии в ООН, региональная безопасность и проблемы защиты прав человека на оккупированных Россией территориях Абхазии и Цхинвальского региона.



Встреча с генеральным секретарем ООН



По сообщению МИД «Грузинской мечты», Бочоришвили и Гутерриш обсудили вклад Грузии в инициативы ООН, реализацию резолюций, поддерживающих суверенитет Грузии, и участие ООН в международных дискуссиях в Женеве.



«На встрече обсуждалась позитивная динамика экономического развития Грузии и ее роль в регионе», — говорится в пресс-релизе.



Бочоришвили пригласила генерального секретаря посетить Грузию и еще раз подтвердила готовность грузинской стороны продолжать поддерживать инициативы организации и активно участвовать в обеспечении мира во всем мире, развитии и преодолении глобальных вызовов.



Выступление в Совете по правам человека



В тот же день Бочоришвили выступила с речью на 58-й сессии Совета ООН по правам человека. Она начала свою речь с обсуждения войны России против Украины, заявив, что «эта война демонстрирует разрушительное воздействие насильственного конфликта на защиту прав человека».



Она вспомнила 25 февраля, день советской оккупации Грузии в 1921 году, которая остановила «наше демократическое развитие на семь десятилетий», добавив, что Грузия продолжает бороться за «суверенитет и территориальную целостность».



Она осудила т.н. «президентские выборы», подчеркнув тяжелую гуманитарную ситуацию и нарушения прав человека в оккупированных регионах Грузии, подтвердила готовность Грузии представить ежегодную резолюцию Совету по правам человека в сентябре и выразила надежду на дальнейшую поддержку со стороны ООН.



Бочоришвили также подчеркнула «прогресс Грузии в реализации судебных реформ» и обратила внимание на сокращение количества дел в Европейском суде по правам человека и, как следствие, укрепление верховенства права.



Говоря о спорных выборах 26 октября, она отметила, что, хотя граждане Грузии «сделали свободный политический выбор», спекуляции вокруг выборов продолжаются, добавив, что «манипуляции, направленные на создание искусственного кризиса и дестабилизацию страны, должны прекратиться».



«Позвольте мне подтвердить полную приверженность моего правительства продолжению тесного сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и активному взаимодействию с правозащитными механизмами ООН», — добавила она.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





