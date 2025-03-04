

Парламент поддержал в первом чтении законопроекты, предусматривающие ряд запретов и ограничений в вещании

04.03.2025 20:44





Парламент поддержал законодательную инициативу о введении ряда запретов и ограничений, связанных с теле- и радиовещателями.



В первом чтении приняты два проекта закона «О вещании».



Согласно первому проекту, теле и радиоорганизациям запрещается получать финансирование от «иностранной силы». Медиаорганизации не смогут получать денежные или иные материальные выгоды имущественной стоимости от «иностранной силы». Конкретнее же, в закон добавляются нормы, по которым вещателям не смогут получать прямое или косвенное финансирование в обмен на размещение социальной рекламы.



Кроме того, будет запрещена покупка иностранной силой услуг вещателей (за исключением коммерческой рекламы и размещения продукта), а также прямое или косвенное финансирование или софинансирование производства или выпуска в эфир программ.



Что касается второго законопроекта, то в результате его принятия Комиссия по регулированию коммуникаций сможет выносить предупреждения и штрафовать теле- и радиостанции, если они:



• Не придерживаются принципов «справедливости» и «беспристрастности» при освещении новостей.



• Не соблюдают баланс при освещении вопроса в новостных программах.



• Записывают интервью или телефонные звонки для передачи в эфир без предварительного предупреждения (за исключением случаев, когда есть предположение, что открытая запись была бы невозможна).



• Звонки, поступающие в прямой эфир, не отбираются по принципу справедливости, выражение одного мнения будет недопустимо.



• Не получают предварительного согласия от уполномоченных лиц и лиц, которых снимают в учебных заведениях, больницах, учреждениях по исполнению наказаний, отделениях полиции или машинах скорой помощи.



• В программу приглашается только один гость для обсуждения актуального вопроса, и это используют для нападок на лицо, которое не участвует в программе.



Согласно закону о вещании, если Комиссия по регулированию коммуникаций установит, что вещатель нарушил этические стандарты, она вынесет ему предупреждение и предоставит срок для устранения нарушений. Если вещатель не выполнит указание комиссии, то будет оштрафован.



Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты «Грузинской мечты» и «Силы народа».





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