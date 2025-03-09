

Лора Торнтон: «Грузинская мечта» очень эффективно прибрала к рукам государство

09.03.2025 21:20





Сейчас последними бастионами [демократии] остаются СМИ и гражданское общество, - указанное заявление в интервью грузинской редакции «Голос Америки» сделала директор программ глобальной демократии института Маккейна Лона Торнтон, чем прокомментировала инициацию в парламент Грузии «Закона о медии».



По его оценке, это нападение на свободные, независимые СМИ.



«Я действительно очень переживаю за это, и, конечно же, я согласна [что власти ограничивают свободные СМИ]. Я думаю, очевидно, что это нападение на свободные, независимые СМИ. «Грузинская мечта» очень эффективно прибрала к рукам государство. У них свой президент и парламент, которые, по моему мнению, являются нелегитимными. У них в руках абсолютно все ветви власти, включая законодательную.



Сейчас последними бастионами [демократии] остаются СМИ и гражданское общество. Это уже хорошо известный сценарий, и мы видели его, например, в Венгрии, не говоря ничего о Путине, который также инициировал несколько таких законов [в России], которые очень похожи на то, что происходит в Грузии.



Я думаю, дополнительную проблему создает то, что некоторые международные организации, которые действовали в Грузии, сейчас исчезли. Так что, я считаю, что в будущем довольно большим вызовом станет не только законодательство, запрещающее иностранное финансирование, но и то, как в стране, не являющейся богатой, [СМИ] должны прийти к местным донорам, как может быть осуществлена организация общественного субсидирования и т. д. По моему мнению, многим СМИ и журналистам придется искать местное финансирование, а это будет довольно сложно», - заявила Торнтон.





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