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Судей обяжут получать разрешение Высшего совета юстиции на проведение лекций в университетах
10.03.2025 22:48
Если антиконституционный парламент примет законодательные изменения, решение о том, в каком университете судья сможет читать лекции, будет принимать Высший совет юстиции.
Изменение касается статьи 49 закона «О судах общей юрисдикции», определяющей полномочия Высшего совета юстиции.
Как было раньше?
▪️ Судья самостоятельно выбирал университет для проведения лекций.
Что изменится?
▪️ Теперь Высший совет юстиции будет выдавать разрешение на:
▪️ Научную и педагогическую деятельность судей
▪️ Получение дополнительной прибыли (за исключением запрещённых законом источников дохода)
Автором инициативы является Высший совет юстиции Левана Мурусидзе, чьи полномочия значительно расширяются.
Обоснование законопроекта
▪️ В пояснительной записке указано, что законопроект связан с изменениями в законе «О борьбе с коррупцией».
▪️ Власти хотят жёстко регламентировать научную и преподавательскую деятельность для лиц, работающих в государственных структурах и органах власти.
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