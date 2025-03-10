

Судей обяжут получать разрешение Высшего совета юстиции на проведение лекций в университетах

10.03.2025 22:48





Если антиконституционный парламент примет законодательные изменения, решение о том, в каком университете судья сможет читать лекции, будет принимать Высший совет юстиции.



Изменение касается статьи 49 закона «О судах общей юрисдикции», определяющей полномочия Высшего совета юстиции.



Как было раньше?

▪️ Судья самостоятельно выбирал университет для проведения лекций.



Что изменится?

▪️ Теперь Высший совет юстиции будет выдавать разрешение на:

▪️ Научную и педагогическую деятельность судей

▪️ Получение дополнительной прибыли (за исключением запрещённых законом источников дохода)



Автором инициативы является Высший совет юстиции Левана Мурусидзе, чьи полномочия значительно расширяются.



Обоснование законопроекта

▪️ В пояснительной записке указано, что законопроект связан с изменениями в законе «О борьбе с коррупцией».

▪️ Власти хотят жёстко регламентировать научную и преподавательскую деятельность для лиц, работающих в государственных структурах и органах власти.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





