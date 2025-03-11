

Мэрия Батуми запланировала ремонтные работы на месте, где 104 дня проходят акции протеста

11.03.2025 22:37





Мэрия Батуми планирует заменить тротуарную плитку и бордюры на месте, где уже 104 дня проходят непрерывные проевропейские акции протеста.



Департамент городской инфраструктуры и благоустройства Мэрии Батуми уже объявил тендер. Согласно условию, работы должны быть завершены к 30 августа.



Начало работ зависит от результатов тендера, объявленного на сумму 319 887 лари.



Тендер откроется для подачи заявок 26 марта и завершится 31 марта, победитель тендера должен завершить работу в период с даты подписания контракта до 29 августа 2025 года.



В зону проекта входит территория вокруг Конституционного суда, где уже 104 дня непрерывно проходят акции протеста.



Эта территория является основным местом сбора участников протеста.



«Проектной документацией предусмотрено благоустройство тротуара на улице Мемеда Абашидзе в Батуми [от перекрестка улиц Николоза Бараташвили до перекрестка улиц Константина Гамсахурдия] и благоустройство тротуара на улице Константина Гамсахурдия до перекрестка улиц Эгнате Ниношвили.



Существующий тротуар на указанном участке поврежден и требует замены. Тротуар выполнен из базальтовых плит, а деревья разделены бордюром», — говорится в проекте.





Согласно тому же проекту, «планируется демонтировать существующую плитку вручную, складируя 60% на месте для дальнейшего использования, а также демонтировать, погрузить и вывезти поврежденные 40%».





Непрерывные акции протеста проходят также на проспекте Руставели в Тбилиси, однако Мэрия Тбилиси запланировала реабилитационные работы и здесь.



Масштабные акции протеста с требованием проведения новых выборов продолжаются в Тбилиси и других городах Грузии уже 104-й день.



Результаты выборов 26 октября 2024 года признала только одна страна-член ЕС — Венгрия. Парламент собрался с нарушением Конституции Грузии.



Протесты усилились 28 ноября 2024 года после того, как премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе объявил, что «Грузинская мечта» приостановит процесс вступления в ЕС до конца 2028 года.



С 28 ноября тысячи людей принимают участие в акциях протеста в Тбилиси, Батуми и других городах Грузии. Главное требование — немедленное освобождение политзаключенных и назначение новых выборов.



Полиция и спецподразделения полиции несколько раз жестоко разгоняли митинг. Всего по стране было арестовано более 500 человек, более 50 граждан обвинили в нарушении Уголовного кодекса. Среди них — незаконно задержанная основатель и директор Netgazeti и Batumelebi Мзия Амаглобели, которая в знак протеста держала голодовку в течение 38 дней.





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