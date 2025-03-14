

ЕС предлагает создать добровольный фонд до €40 млрд на военные нужды Украины – Euractiv

14.03.2025 21:38





Евросоюз предлагает создать фонд ЕС на основе добровольного участия для военной помощи Украине от €20 млн до €40 млн, включая 2 млн боеприпасов, чтобы избежать любого вето со стороны Венгрии. Об этом 14 марта пишет Euractiv со ссылкой на текст последней версии предложения, который оказался в распоряжении редакции.



Медиа отмечает, что в прошлом месяце дипломатическая служба ЕС предлагала создать схему передачи Украине 1,5 млн боеприпасов, но в тексте, с которым оно ознакомилось, не было указано, сколько средств нужно для ее выполнения.



Из-за постоянных отказов Венгрии поддерживать Украину через каналы ЕС, предложение переписали, включив в него формулировку "государства-участники". В последней версии предложения, которое видел Euractiv, написано, что страны "поощряются к предоставлению военной поддержки Украине в 2025 году на предварительную сумму как минимум €20 млрд, которая может вырасти до €40 млрд, в зависимости от потребностей Украины".



В качестве первого шага лидеры государств должны договориться о выделении в этом году €5 млрд на 2 млн крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Каждая из стран будет участвовать в соответствии со своим экономическим весом, либо наличными деньгами, либо непосредственно, в натуральной форме, говорится в статье. ЕС засчитает €1,9 млрд из доходов от замороженных активов РФ в качестве своего вклада, даже если они уже выделены и частично выплачены.



В числе приоритетов документ называет артиллерийские боеприпасы большого калибра, системы противовоздушной обороны, ракеты, беспилотники, истребители, техническое обслуживание бригад и нелетальную поддержку. Также в тексте указано, что любая другая поддержка, которую Киев считает приоритетной, будет засчитана как часть этой схемы.



По информации Euractiv, это предложение будет передано странам ЕС. Они могут выразить интерес к присоединению к схеме до 30 апреля, сообщило медиа.





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