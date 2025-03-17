

ОБСЕ (ODIHR): закон Грузии о манифестациях «значительно ограничивает свободу мирных собраний»

17.03.2025 11:20





Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (ODIHR) опубликовало правовую оценку изменений в законодательстве Грузии, принятых партией «Грузинская мечта» 6 февраля. По мнению организации, новый закон значительно ограничивает свободу мирных собраний и выражения мнений.

Основные изменения в законодательстве



Согласно новым поправкам:



• Участникам акций установлены дополнительные ограничения.

• Штрафы за нарушение порядка проведения собраний увеличены.

• Срок административного ареста вырос с 15 до 60 дней.

• Спонтанные собрания теперь требуют письменного уведомления местных властей.



ОБСЕ (ODIHR) отмечает, что законопроект был принят в ускоренном порядке, без широких общественных обсуждений. Организация считает, что новые нормы усиливают уголовную и административную ответственность и вводят ряд дополнительных ограничений, что может нарушать международные стандарты прав человека.



По мнению ОБСЕ, ряд норм противоречит:



• Статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах (ICCPR) (право на мирные собрания).

• Статье 11 Европейской конвенции по правам человека (свобода собраний и объединений).



Какие нормы ОБСЕ рекомендует пересмотреть?



Организация призывает власти Грузии отменить или пересмотреть следующие положения:



• Обязательное уведомление о спонтанных собраниях.

• Запрет на проведение митингов в закрытых помещениях без согласия владельца.

• Ограничение на установку временных сооружений во время протестов.

• Полный запрет на использование масок и других средств сокрытия лица.

• Чрезмерно строгие административные и уголовные санкции.



В своем заключении организация отмечает, что непропорциональные наказания могут сами по себе быть нарушением права на мирные собрания. ОБСЕ призывает:



• Пересмотреть формулировки закона, чтобы они были четкими, необходимыми и соразмерными.

• Отменить административный арест за нарушение закона о собраниях.

• Существенно снизить штрафы, особенно для несовершеннолетних.



Документ ОБСЕ подчеркивает, что новые ограничения могут серьезно повлиять на реализацию демократических свобод в стране.





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