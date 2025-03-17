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ОБСЕ (ODIHR): закон Грузии о манифестациях «значительно ограничивает свободу мирных собраний»
17.03.2025 11:20
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (ODIHR) опубликовало правовую оценку изменений в законодательстве Грузии, принятых партией «Грузинская мечта» 6 февраля. По мнению организации, новый закон значительно ограничивает свободу мирных собраний и выражения мнений.
Основные изменения в законодательстве
Согласно новым поправкам:
• Участникам акций установлены дополнительные ограничения.
• Штрафы за нарушение порядка проведения собраний увеличены.
• Срок административного ареста вырос с 15 до 60 дней.
• Спонтанные собрания теперь требуют письменного уведомления местных властей.
ОБСЕ (ODIHR) отмечает, что законопроект был принят в ускоренном порядке, без широких общественных обсуждений. Организация считает, что новые нормы усиливают уголовную и административную ответственность и вводят ряд дополнительных ограничений, что может нарушать международные стандарты прав человека.
По мнению ОБСЕ, ряд норм противоречит:
• Статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах (ICCPR) (право на мирные собрания).
• Статье 11 Европейской конвенции по правам человека (свобода собраний и объединений).
Какие нормы ОБСЕ рекомендует пересмотреть?
Организация призывает власти Грузии отменить или пересмотреть следующие положения:
• Обязательное уведомление о спонтанных собраниях.
• Запрет на проведение митингов в закрытых помещениях без согласия владельца.
• Ограничение на установку временных сооружений во время протестов.
• Полный запрет на использование масок и других средств сокрытия лица.
• Чрезмерно строгие административные и уголовные санкции.
В своем заключении организация отмечает, что непропорциональные наказания могут сами по себе быть нарушением права на мирные собрания. ОБСЕ призывает:
• Пересмотреть формулировки закона, чтобы они были четкими, необходимыми и соразмерными.
• Отменить административный арест за нарушение закона о собраниях.
• Существенно снизить штрафы, особенно для несовершеннолетних.
Документ ОБСЕ подчеркивает, что новые ограничения могут серьезно повлиять на реализацию демократических свобод в стране.
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