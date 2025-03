Гуга Хелая: Наш фонд не провёл ни одной транзакции с теми назначениями, которые были приведены в качестве примеров

Сооснователь фонда «ფონდი ერთმანეთისთვის 24/7“ ("For Each Other") Гуга Хелая, который оказался в списке фондов прокуратуры с обвинениями в поддержке насильственных действий и чей счёт был заблокирован вчера, заявляет:



"Заявление прокуратуры — это обычная клевета!



Наш фонд не провёл ни одной транзакции с теми назначениями, которые были приведены в качестве примеров.



Он называется «ერთმანეთისთვის» («Для друг друга») именно потому, что мы помогаем людям и семьям, находящимся в самых сложных ситуациях. Мы своевременно уплачиваем все государственные налоги с каждой транзакции. Более того, все декларации заполнены с максимальной точностью.



И вдобавок, ни один из наших сотрудников, включая меня, не получал ни копейки за последние три месяца — ни зарплату, ни бонусы, ни какие-либо административные выплаты. Более того, даже расходы на электронную почту я оплачиваю со своего личного счёта, чтобы эта ответственность лежала на мне, а не на тех, кто делает пожертвования.



Мы помогли огромному количеству людей — с выплатами по банковским обязательствам, арендой, продуктами, лекарствами, медицинскими услугами и элементарными расходами, необходимыми для выживания.



В этом месяце более 30 семей ждали от нас переводов, чтобы хоть немного сбалансировать свои ежемесячные расходы… И в ответ на это нас просто взяли и закрыли, заявив, что против нас возбуждено уголовное дело, и пригрозив наказанием от 7 до 12 лет!

Вы там совсем с ума сошли?! До каких пределов вы позволяете себе заходить?!



Я всю жизнь был честным человеком, и кто-то думает, что мне есть что терять или что-то может меня испугать?



Я работаю на двух работах и не покидаю офис раньше 11 ночи, чтобы успеть заняться делами фонда и помочь всем людям и семьям, которым нужна поддержка. И после всего этого я ещё должен чувствовать себя виноватым за то, что делаю добро?! Ни-ко-гда!!!



P.S. Прошу прощения у журналистов и продюсеров, но я не могу серьёзно обсуждать вопрос, который для меня абсолютно нелегитимен и не заслуживает внимания. Всё остальное покажет время".





