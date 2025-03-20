

Саникидзе: Важно, чтобы грузинский вопрос вошел в повестку дня Европейского совета

20.03.2025 14:27





«При существующем статус-кво – с таким ЦИК, с политзаключенными в тюрьмах, с репрессиями против СМИ, с попытками уничтожения политических партий – даже обсуждение выборов в органы местного самоуправления на фоне позиции, озвучиваемой «Грузинской мечтой» по поводу парламентских выборов, просто немыслимо», – заявил член «Единого национального движения» Леван Саникидзе.



По его словам, у западных партнеров сейчас другой подход, который сильно отличается от 2020 года и соглашения Шарля Мишеля, и предполагает, что решение по этому вопросу должна принять оппозиция самостоятельно.



«Запад уже испытал на себе подход «Грузинской мечты», который сводится к заключению конкретных соглашений, а затем их саботированию – как в отношении оппозиции, так и западных партнеров. Исходя из этого, выход из политического кризиса должна найти сама оппозиция. Международная поддержка будет, в том числе для того, чтобы «Грузинская мечта» оказалась вынуждена провести реформу ЦИК, освободить политзаключенных, обеспечить свободу СМИ, создать условия для нормального проведения избирательной кампании, чтобы наши офисы не подвергались налетам, а наших сторонников не преследовали физически. В этом нам нужна помощь Запада, но, конечно, никто не ожидает, что Запад проведет за нас пиар-кампанию – и мы этого не требуем».



Что касается обращения к европейским лидерам, Саникидзе отметил, что важно, чтобы грузинский вопрос вошел в повестку дня Европейского совета.



«Мы выразили позицию, что будет хорошо, если этот пункт появится в повестке. Если удастся достичь соглашения – отлично. Главное, что наше общество уже устало от разговоров о наших разногласиях. Различия – это нормально, разнообразие – это хорошо, но давайте не будем оставлять в повестке дня до 26 октября иллюзию, что мы находимся в предвыборном режиме. Все, о чем мы договоримся, должно быть отражено в декларации. Если не удастся договориться о местных выборах – это не проблема, если этот пункт не попадет в декларацию. Но сам разговор об этом, пусть даже мы утверждаем, что он инициирован «Грузинской мечтой» (и возможно, это действительно так), означает определенную ясность: если Грузия останется такой, какой она является сегодня, проведение выборов в органы местного самоуправления в таких условиях просто немыслимо», – заявил Леван Саникидзе.





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