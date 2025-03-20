

Гегелия: Грузинский народ одержал убедительную демократическую победу в Страсбурге

20.03.2025 17:57





Один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Григол Гегелия заявил на экстренном брифинге, что грузинский народ одержал убедительную демократическую победу в Страсбурге.



«114 голосами против 13 Россия и ее местный филиал «Грузинская мечта» были повержены», — отметил политик.



По словам Гегелия, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предоставила грузинскому народу полную легитимность бороться до конца за свои демократические права, а правительство Грузии потерпело тотальный крах на международной арене.



«В истории грузинской дипломатии еще не было фиаско такого масштаба!»



Он подчеркнул, что ассамблея отклонила все поправки, предложенные делегацией «Грузинской мечты», но при этом выразила поддержку грузинскому народу и потребовала:



- Проведения новых, действительно демократических парламентских выборов

- Немедленных и эффективных шагов для восстановления европейской интеграции

- Освобождения всех политзаключенных



«Это триумф четырех оппозиционных коалиций, народного демократического протеста и гражданского сектора!»



Гегелия также отметил, что «Грузинская мечта» ответила на это решением покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы, что он расценил как «прямое предательство национальных интересов» и попытку изолировать Грузию на международной арене.



«Таким образом, «Грузинская мечта» открыто следует пути «серых автократий», где права человека, закон и институты не имеют значения. В таких государствах ни жизнь, ни благополучие граждан не защищены»



Он также напомнил, что правящая партия ранее уже «трусливо сбежала» из своего европейского политического семейства, когда встал вопрос об ее исключении, а теперь столь же трусливо покидает ряды ПАСЕ — но на этот раз «ценой стабильности Грузии и ее граждан».



«Партия, которая обещала обществу достойный путь в Европу, сегодня с поджатым хвостом уходит из Европы и ползет в сторону России!»



Гегелия заявил, что борьба как внутри страны, так и на международной арене продолжится до тех пор, пока нынешнее правительство, отвергнутое как грузинским народом, так и международным сообществом, окончательно не рухнет, не будут назначены новые выборы и не освободят всех политзаключенных.





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